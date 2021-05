Accident mortel de téléphérique en Italie : les habitants sous le choc

Pendant de longues minutes, Stresa se fige pour rendre hommage aux quatorze victimes. Ce lundi matin, les habitants de la station balnéaire sont sous le choc. "Après ce qui est arrivé, on ne s'attendait pas à un tel coup du sort", a confié un habitant. Hervé, Français, est venu célébrer son mariage à Stresa. Il a pris le téléphérique la veille de l'accident. "D'abord, on pense que ça aurait pu être nous", a-t-il affirmé. Son fils a filmé la montée, qui s'est passée sans encombre. Sur les quinze personnes à bord de la cabine téléphérique, seul un enfant de cinq ans, grièvement blessé, a survécu. Aucun problème n'avait été signalé. Le téléphérique aurait été contrôlé régulièrement et d'importants travaux de maintenance avaient été effectués en 2016. Fermé pendant le confinement, celui-ci venait de rouvrir pour la saison comme toute l'Italie, qui profitait ce week-end des premiers instants de liberté. La ville de Stresa vit principalement du tourisme. Et chez les commerçants, l'inquiétude pour la saison vient s'ajouter à la tristesse pour les victimes.