Accident tragique en Pyrénées-Orientales : quatre enfants sont décédés

Le jeudi 14 décembre 2017, une tragédie est survenue à Millas, dans les Pyrénées-Orientales. Un autocar scolaire et un train sont entrés en collision, ce qui a causé la mort de quatre enfants et qui en a blessé onze autres, hospitalisés en urgence. Un bilan encore provisoire selon les autorités. A Saint-Féliu-d'Avall, tout le village est en deuil, certains n'ont pas dormi de la nuit. Par solidarité avec les familles endeuillées, toutes les décorations de Noël de la ville ont été retirées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.