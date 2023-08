Accidents à répétition : les ponts maudits

Limité à 3,5 tonnes pour 2,7 de hauteur, c'est bien indiqué, et pourtant, un camion a percuté la barre. Samedi dernier à Condrieu (Rhône), un poids lourd a forcé le passage. Le pont est alors fermé pour réparation et c'est loin d'être la première fois. Cela fait 21 fois que l'incident se produit depuis l'installation des portiques en janvier dernier. Inattention ou incivilité, c'est la même série noire sur le pont de Couzon-au-Mont-d'Or (Rhône), près de Lyon. Il arrive beaucoup d'avoir des accidents à cet endroit-là également. En 2021, le pont a bien failli ne pas résister. Une bétonnière de plus de 20 tonnes menace l'ouvrage de s'effondrer. Les réparations durent quatre mois, pendant lesquels la route est bloquée, comme à chaque nouvel épisode. En plus d'agacer les habitants, ces camions hors gabarit fragilisent l'ouvrage, qui n'est maintenu que par des câbles très fins. Ce pont suspendu date de 1840 et nécessite une surveillance renforcée. Un projet vise à élargir le pont dans les prochaines années pour plus de sécurité, mais les camions, eux, resteront interdits. TF1 | Reportage S. Agi, C. Bruere