Les accidents de trottinette explosent

Ils sont de plus en plus nombreux à rouler sur les routes, sur les pistes cyclables et même sur les trottoirs. Les trottinettes et les autres engins à roulette ont la cote. Une tendance qui n'a pas échappé aux professionnels du secteur, avec le déploiement des versions électriques en libre-service. Mais ce mode de déplacement silencieux et écologique n'est pas toujours efficace. Selon les chiffres de la Sécurité routière, dans le Rhône, le nombre de blessés a augmenté de plus de 20% en un an. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.