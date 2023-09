Accidents en série : le pont maudit

Interdit aux camions de 3,5 tonnes et deux mètres de hauteur, sur le pont au Couzon-au-Mont-d'Or (Rhône), l'information est indiquée cinq fois. Pourtant, la semaine dernière, c'est la quinzième fois en seulement un an et demi qu'un camion force le passage. Automobilistes, cyclistes, piétons sont exaspérés. En 2021, ce pont avait dû être fermé deux mois après le passage d'un camion de 38 tonnes. Depuis, la métropole a dépensé 300 000 euros pour ajouter des panneaux et des portiques. Le maire est désemparé. Comment expliquer que des chauffeurs s'engagent malgré la signalisation ? Un professionnel pointe du doigt le manque d'expériences de certains conducteurs. Quelques kilomètres plus au Sud, sur ce pont ardéchois, pour empêcher les gros camions de traverser, les collectivités ont trouvé une astuce : réduire la largeur de la chaussée. Une caméra a également été installée. Malgré cela, un camion a de nouveau forcé le passage. Pour cette infraction, le chauffeur risque 1 500 euros d'amende et une suspension de son permis de conduire. TF1 | Reportage C. Blampain, J. Chaize