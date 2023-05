Accidents : le pont toujours trop bas

Entre les automobilistes un peu moqués, victimes involontaires de l'ouvrage, et les autres conducteurs plus chanceux d'être passés sans encombre, la traversée est source d'angoisse. Avec seulement 2,70 m de hauteur, les accidents sont fréquents. A force, les Mulhousiens ont appris à connaître l'endroit. Un ouvrage connu et redouté. Sur les réseaux sociaux, près de 20 000 abonnés suivent l'actualité du pont et ses victimes. Le créateur de la page souhaite rester discret, mais veut faire passer son message : "pour une personne qui va en rigoler, et bien, il y aura une centaine, des milliers de personnes qui connaîtront le pont et qui ainsi, s'en méfieront". Depuis l'année dernière, des panneaux explicitent ont été installés. Les accidents ont diminué, mais le pont est toujours susceptible de piéger des conducteurs de passage. Des travaux sont prévus, mais en attendant, il faudra continuer à être vigilant sous peine de toucher le plafond. D'ici là, le pont de la Fonderie peut encore frapper. Les voies SNCF au-dessus empêchant tous travaux d'élévation, l'ouvrage est indéboulonnable. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier