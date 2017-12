Les accidents restent récurrents sur les passages à niveaux en France

L'on se souvient du drame du 2 novembre 2017, où une voiture est entrée en collision avec un TER au niveau d'un passage à niveau. La catastrophe a coûté la vie à un couple et un enfant. Malheureusement, les accidents de ce genre restent récurrents en France, malgré les investissements engagés en matière de travaux. Rien que pour l'année 2016, 111 collisions ont été recensées, faisant 31 morts et 15 blessés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.