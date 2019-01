"Accord des montagnes", un festival qui enflamme les soirées à la Bresse

Pour les habitants de la Bresse, il est impossible de rester de marbre face à l'accordéon. Dans cette ville, le festival "Accord des montagnes" enflamme les soirées dans les auberges et les restaurants depuis douze ans. Pendant une semaine, une vingtaine d’accordéonistes venus des quatre coins du pays étalent leur savoir-faire et partagent leur art. Place à la musique et à la danse ! Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.