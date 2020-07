Accord sur le plan de relance européen : les 27 créent pour la première fois une dette commune

Après plus de 90 heures de négociations, les 27 dirigeants européens ont enfin trouvé un accord sur le plan de relance économique. Ce dernier est destiné à aider les pays les plus touchés par la crise du coronavirus. C'est la première fois que l'Europe va emprunter à son nom, pour tous. Ce plan a été conçu par Angela Merkel et Emmanuel Macron. Et depuis, chaque tractation a été faite à l'unisson. L'Hexagone recevra notamment 40 milliards de subventions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.