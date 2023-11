Accord Israël-Hamas sur les otages : les familles réagissent

Son petit-fils fera-t-il partie des otages libérés par le Hamas ? La grand-mère d'Ethan, douze ans, Franco-israélien retenu depuis un mois et demi, ne veut pas nourrir trop d'espoir. "On a tort d'espérer. On est toujours dans ce tunnel psychologique de... qu'est-ce qui va arriver", confie-t-elle. Leurs proches ne cessent de demander leur libération depuis le 7 octobre. Sur environ 240 Israéliens retenus en otage, il y a huit Français. Paris espère la libération immédiate de quatre d'entre eux. En effet, l'accord conclu entre Israël et le Hamas prévoit l'échange de 50 otages israéliens, femmes et enfants, contre 150 prisonniers palestiniens. Il s'agit de femmes, enfants et jeunes adultes arrêtés pour des jets de pierres ou encore outrage. Aucun n'aurait de sang sur les mains selon Israël. Un accord salué par les autorités palestiniennes. Cependant, Benyamin Netanyahou prévient : "nous sommes toujours en guerre". L'accord conclu prévoit également une trêve humanitaire de quatre jours. Ce mercredi matin, les combats se poursuivent. TF1 | Reportage S. Chevallereau, S. Riou, G. Moret