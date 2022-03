Accords d’Evian : il y a 60 ans, la guerre d’Algérie prenait fin

La guerre d’Algérie, ces collégiens de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) l’ont étudié dans les manuels d’histoire. Mais ce jour-là, ils font face à la réalité. L’objectif est de comprendre qui sont les hommes et les femmes qui ont transité dans le camp de Rivesaltes. "Ça fait mal de penser qu’il y a eu vraiment des personnes qui ont été ici, qui ont fuit la guerre. C’est affreux de voir ça en vrai", affirme une des collégiennes. A l’intérieur du mémorial, des documents, des photos, des objets témoignent de l’ampleur de cet exode. Dès l’été 1962, plus de 21 000 réfugiés algériens sont conduit dans le camp. On les appelle les Harkis. Ces derniers ont dû fuir leur terre natale pour un pays qu’ils ne connaissaient pas. C’est une histoire de France parfois méconnue et oubliée. D’abord sous des tentes, les Harkis sont ensuite repartis dans plus de 80 baraquements, qu’ils ont eux-mêmes bâti. Ce sont des conditions de vie inimaginables pour ces collégiens. Longtemps laissé à l’abandon, le camp est devenu, en 2015, un lieu d’histoire et de mémoire, 60 ans après la guerre d’Algérie. Reportage J. Lacroix-Nahmias, T. Valtat