Accrobranche : le plein de sensations au grand air

Grimper, s'équilibrer, voler... Entre lac et montagne, dans la forêt du Lac d'Aiguebelette, les enfants deviennent de petits singes le temps des vacances. Ils se divertissent à travers les près de deux kilomètres de parcours d'accrobranche. Ils s'amusent à travers les filets, cordes, ponts, mais surtout les stars du parc : la tyrolienne. C'est quelques secondes de grand frisson, comme dans certains ateliers à plusieurs mètres de hauteur, où il faut une certaine habileté. Mais les enfants n'ont peur de rien : "je n'ai pas trop de vertige", "au début ça fait un peu peur mais après si tu as l'habitude, tu n'as plus peur". Les plus frileux, ce sont les grands-parents. Avec 250 personnes par jour, le parc affiche complet. "Il n'a pas fait beau au début des vacances. Du coup, les gens se rattrapent et viennent tous en même temps", affirme Yannick Porcher, opérateur de parcours. Les derniers vacanciers du printemps pourront encore en profiter pendant une semaine. TF1 | Reportage C. Gerbelot, S. Thizy