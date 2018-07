Accueil des Bleus à l'Elysée : le protocole a été dépassé

Les Bleus ont été accueillis par Emmanuel Macron, le 16 juillet 2018, à l'Elysée. Pendant cette réception, le protocole a volé en éclat. Dès l'entrée des joueurs français, le couple présidentiel est venu les accueillir au milieu de la cour du palais. Contrairement à tous les codes, une photo et la "Marseillaise" ont été improvisées, et une partie du public a même réussi à envahir la terrasse de l'Elysée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.