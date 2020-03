Accueil des enfants de personnels soignants : est-ce que ça fonctionne ?

Les médecins, les infirmiers et les pompiers jouent un rôle primordial dans la gestion de l'épidémie de coronavirus. Pour qu'ils puissent continuer à travailler, leurs enfants seront spécialement accueillis dans un établissement scolaire à Limoges (Haute-Vienne). Si dans un premier temps, les deux parents devaient exercer une profession prioritaire, la règle a été finalement assouplie et ne concerne plus qu'un seul des deux parents. Quid du restaurant scolaire ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.