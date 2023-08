Accueil, ménage... ici, les vacanciers gèrent le camping !

Il a tout d'un camping traditionnel, et pourtant, il ne ressemble pas aux autres. Les vacanciers se gèrent eux-mêmes. Chacun donne un peu de son temps à la communauté. Cela permet d'obtenir des prix défiant toute concurrence. En apparence, Eric a tout d'un réceptionniste professionnel. Pourtant, il est en vacances et découvre ce travail. Bienvenue au GCU, le groupement de campeurs universitaires. Vous n'y trouverez aucun salarier ni directeur. Ce sont les vacanciers qui s'occupent de tout. Quelques heures de travail, contre des vacances à petit prix. Un emplacement pour une famille de quatre personnes coûte un peu moins de 30 euros la nuit, contre 40 euros environ dans les campings autour. Pas de quoi gâcher les vacances, ces campeurs apprécient l'atmosphère familiale où chacun participe. Des apéros, des parties de ping-pong ou des soirées... les moments de partage sont nombreux. Des campings associatifs, il en existe plus de 80 sur l'ensemble du territoire. Ils sont ouverts à tous en échange d'une adhésion. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand