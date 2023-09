Accueil royal pour Charles III

Sur la plus célèbre avenue du monde, le drapeau tricolore et l’Union Jack sont réunis pour une visite royale. Pour voir Charles III de ses propres yeux, Sacha, lycéen, a eu la permission de ses parents de manquer les cours ce mercredi matin. Les Champs-Élysées sont sous haute sécurité et des commerçants sont impatients. Ce jeudi, le roi passera par le marché aux fleurs apprécié par sa mère la reine Elizabeth II et qui porte d'ailleurs son nom. Un fleuriste avait déjà offert des hortensias à la reine en 2014. Et il n'est pas peu fier de dire aux touristes qu'il va recevoir le nouveau roi cette année. Mais avant cela, le couple royal dînera ce soir au château de Versailles en compagnie d'Emmanuel et Brigitte Macron. Devant la grille du château fermé, des dizaines de touristes sont déçus. Mais certains Versaillais s'en réjouissent. Le retour d'un roi à Versailles (Yvelines) est un grand jour. L'autre monument au programme est la Notre-Dame de Paris. Le monarque visitera demain après-midi le chantier de restauration de la cathédrale. TF1 | Reportage S. Chevallereau, A. Creff, D. Bordier