Achat de produits français au supermarché : les consommateurs se relâchent ?

Nombreux sont ceux qui ont choisi de consommer des produits français pour soutenir les producteurs durant le confinement. Mais depuis le déconfinement, les clients ont repris leurs mauvaises habitudes. Même si ces produits sont mis en avant en magasins, de nombreux producteurs ont vu les commandes de la grande distribution chuter. Qu'il s'agisse de la viande ou des fruits et légumes, les produits français sont souvent plus chers. Un effort que tous les clients ne peuvent pas se permettre.