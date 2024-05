Achat d’un chien : puis-je être remboursé en cas de problème ? Le 13H à vos côtés

Quand on achète un chien à un éleveur et que finalement, on n'en veut plus, que peut-on faire ? Pour le cas de Suzanne, la femelle chihuahua a coûté 1 600 euros auprès d'un élevage. Celle-ci ne s'entend pas du tout avec la chienne qu'elle possède déjà. Elle décide alors de ramener l'animal à l'éleveur qui accepte de lui reprendre. Le problème est qu'il ne l'a toujours pas remboursé alors qu'il a revendu la chienne à une autre personne. A-t-on le droit de ramener un animal qu'on a acheté ? Pour l'achat d'un animal dans un élevage, on conclut un contrat de vente. Il y a des cas où on peut annuler celui-ci. Premier cas, si vous l'avez commandé à distance, la loi dit que vous avez un délai de rétractation de quatorze jours. Deuxième cas, vous découvrez que l'animal a une maladie. Ainsi, la mauvaise entente avec un autre chien n'est pas un critère valable. On ne peut pas annuler comme ça, unilatéralement, un contrat de vente. Pour justement prévenir les achats impulsifs d'animaux, on doit désormais signer un certificat d'engagement. T. Coiffier