"Marketing du stress" : ces sites de vente en ligne qui jouent sur l'urgence

Des petits mots sur les sites de commerce en ligne poussent les clients à acheter dans l’urgence. Ce vendredi matin, Marie s’y laisse prendre, elle a reçu 25% de réduction avec une promotion à durée limitée. Selon elle, ce n’est pas la seule astuce qu’utilise la plateforme pour la faire remplir son panier. Parfois, il pousse le consommateur à l’achat en lui signifiant qu’un produit est bientôt épuisé, voire en affichant un compte à rebours. On appelle cela le "marketing du stress". Très répandue, la pratique a été constatée sur les 20 plus gros sites d’achats en ligne. Pourtant, c’est illégal. Contactée ce matin, la Répression des fraudes affirme multiplier les contrôles dans les prochaines semaines. D’ici-là, comment éviter de se faire avoir avec ces stratégies commerciales ? "Il faut se méfier. Il faut impérativement que vous visitiez d’autres sites internet pour être certain que vous achetez au meilleur prix", conseille Maître Emma Leoty, experte en droit à la consommation. On peut aussi signaler ces incitations agressives sur le site Signal.conso.gouv.fr. TF1 | Reportage M. Beringer, S. Petit, M. Larradet