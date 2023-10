Achat groupé d'électricité : une bonne affaire ?

Faire baisser les factures d'électricité en ce moment, oui, c'est possible. "Je signe tout de suite" ; "Ça m'intrigue vraiment. Ça n'arrivera jamais quoi", arguent certains passants. C'est pourtant la promesse de l'association de consommateurs Que Choisir. Un contrat moins cher que les tarifs réglementés, ce n'est pas de la magie, c'est ce qu'on appelle un achat groupé. Si les tarifs de l'électricité augmentent encore dans les prochains mois, les personnes qui se sont inscrites à cette offre groupée ne paieront pas plus cher. "Ce serait plus facile pour établir un budget, pour pouvoir prévoir les dépenses", lance un consommateur. Moins 12% sur votre facture d'électricité, ce n'est pas négligeable. Un couple habitant un appartement de 60 mètres carrés économisera 266 euros par an. Cet autre couple avec deux enfants, dans une maison de 100 mètres carrés, payera près de 400 euros de moins. Laurent a souscrit à une offre groupée il y a quelques semaines, il a fait 74 euros d'économie par mois en quelques clics. Dans les prochaines semaines, les offres d'achat groupé devraient se multiplier. L'offre de Que-Choisir n'est ouverte qu'aux 120 000 premiers inscrits jusqu'au 15 novembre. TF1 | Reportage R. Sygula, J. Corbillon, P. Veron