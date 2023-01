Achat groupé, destockage... Comment manger moins cher

Des prix cassés, des produits vendus en gros, biens moins chers qu'en supermarché, voici le magasin des bonnes affaires. Geneviève vient là régulièrement. Comme la majorité des clients, elle y trouve son compte. Avec l'inflation, le magasin de déstockage alimentaire voit son nombre de clients augmenté de jour en jour. Ils y trouvent les invendus des supermarchés ou des produits à date de consommation recommandée dépassée. Une retraitée et sa fille sont venues là pour chercher les prix les plus bas. Le rayon qui marche le plus c'est celui de la viande, un produit très recherché. "C'est très intéressant. C'est vrai que c'est en grosse quantité, mais on s'y retrouve très facilement", explique Nathalie Gardin, employée du magasin O'destock. Acheter plus pour finalement dépenser moins, c'est aussi la solution que propose une association à Bordeaux (Gironde). Les 600 adhérents mutualisent leurs courses. Ils achètent à prix de gros et ciblent surtout les produits locaux. Depuis près d'un an, l'association voit, elle aussi, son nombre d'adhérents se multiplier. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Coulon, Y. Chambon, N. Forestier