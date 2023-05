Achat sur Internet : que faire si on ne reçoit pas sa commande au bout de trois mois ? Le 13H à vos côtés

Laeticia nous demande ce qu'elle peut faire suite à une commande passée sur Internet qu'elle n'a pas toujours reçu et que sa banque refuse de rembourser. Pour rappel, quand vous achetez sur le Web, le vendeur doit, en principe, vous communiquer une date de livraison. Mais que faire quand les délais sont dépassés ? Il faut se renseigner auprès du service client et demander des informations. Le problème, c'est lorsque le support client ne répond pas. Dans ce cas, Laeticia pourrait avoir effectué un achat sur un site frauduleux. Voici comment savoir si un site est frauduleux : des prix trop bas et des sites associés à des plaintes d'arnaque sur les moteurs de recherche. Faites également attention à d'autres détails, comme ceux abordés dans les mentions légales du site situées en bas de page. Il faut alors regarder l'adresse postale du vendeur, voir s'il est associé à un numéro de SIRET et s'il est basé dans l'Hexagone. Dans tous les cas, Laeticia doit signaler le site. Elle peut aussi essayer de bénéficier d'une procédure de rétrofacturation. T. Coiffier