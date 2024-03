Achat sur site frauduleux : quels recours ? Le 13H à vos côtés

Que peut-on faire si on se fait arnaquer sur un site frauduleux ? Est-il possible de récupérer son argent ? Quels recours sont envisageables ? Rémi est tombé sur une offre de canapé. En bas de l'annonce, des commentaires dithyrambiques d'anciens clients. Pour savoir si vous avez fait votre achat sur un site frauduleux, il faut aller dans les mentions légales, en bas de la page. On y voit où le siège social de la société est basé, s'il n'y a pas de moyen de contact, etc. Vous avez été victime d'un faux site de vente, il faut porter plainte en ligne, ou sur place. Signalez ce faux-site sur la plateforme THESEE, mise en place par le ministère de l'Intérieur, pour confondre les auteurs. La récupération de votre argent est cependant improbable. Si le site existe réellement, mais escroque délibérément ses clients, portez plainte, et signalez-le sur le site signal.conso.gouv.fr pour aider les autres utilisateurs. Vous pouvez vérifier son statut sur infogreffe.fr pour voir si elle n'a pas été mise en liquidation. Recherchez d'autres victimes pour mener une action ensemble. T. Coiffier