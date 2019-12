Achats de Noël : la course aux cadeaux et aux préparatifs des repas

La semaine avant le réveillon Noël est la plus importante de l'année pour les commerçants. À Nantes, l'heure est venue de se perdre dans les rayons à l'affût du cadeau idéal. C'est l'occasion pour certains de retomber en enfance et de s'échapper des petits tracas du quotidien. Outre les cadeaux, les commandes pour le réveillon affluent également chez les traiteurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.