Achats de Noël : le casse-tête dans les magasins à Montpellier

À Montpellier, les magasins sont bondés à l'approche des fêtes. Si certains maîtrisent leur emploi du temps pour les achats, d'autres admettent leur retard. En effet, trouver le bon cadeau dans le temps imparti, c'est une tâche difficile en ces derniers jours de décembre. Dans les rayons des jouets, le doute s'installe, notamment sur le choix des articles. Du côté des gérants des magasins, c'est également la période la plus importante de l'année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.