Achats de Noël : les sites français font de la résistance

Manuela D’Halloy est experte en marketing. Elle a testé différents sites chinois en commandant récemment deux bijoux : une broche à 1,75 euro et un collier doré à 1,50 euro. Deux semaines plus tard, elle reçoit sa commande. Au bout de deux heures, la fixation de sa broche va casser brutalement. Le collier est devenu terne au bout de deux jours au contact de sa peau. Aucun service après-vente n’est proposé pour les deux articles. C’est une guerre des prix perdue d’avance par les sites français qui misent avant tout sur la qualité, la proximité et le service après-vente. C’est la stratégie utilisée par la Fnac qui propose par exemple des jouets d’occasion. Tout comme son concurrent Cdiscount. Sur 80 millions de références, actuellement, deux millions sont de la seconde main. Avec la hausse des prix, les nouveaux moyens de paiement, le e-commerce connaît une croissance continue dans le monde. Le chiffre d’affaires total dans l’Hexagone avoisine les 150 milliards d’euros. C’est tout simplement 20 fois moins que la Chine. TF1 | Reportage L. Romanens, A. Ifergane, A. Ponsar