Achats d'occasion : quelle garantie ? Le 13H à vos côtés

Neuf ou d'occasion, en magasin ou sur Internet, votre chauffage d'appoint bénéficie de la garantie légale de conformité. Valable pour une période de deux ans, elle vous couvre contre tous les défauts de fabrication. Mais dans les faits, quand vous achetez des produits d'occasion, cette garantie est plus simple à mettre en œuvre la première année. L'année suivante, vous devrez prouver que le problème existait avant la vente. Et ça, c'est quasiment impossible. La garantie sert la réparation ou le remplacement de votre produit. Si ce n'est pas possible dans les faits, vous pourrez soit le rendre et vous faire entièrement rembourser, soit le garder et recevoir une indemnité. Cette garantie couvre aussi les appareils reconditionnés. Ça marche aussi sur les sites français parce que la garantie est inscrite dans le code de la consommation. Sur un site européen, il existe une garantie équivalente, mais ce sera parfois plus compliqué de faire valoir vos droits. A. Bazar