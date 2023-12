Achats en ligne, des essayages... au bureau de poste

Le procédé est simple et gratuit. Une paire de chaussures achetées sur un site en ligne de seconde main et la possibilité pour une femme de les essayer et de les renvoyer dans la foulée si elles ne conviennent pas. Installée depuis deux mois, la cabine d'essayage fait la fierté de la directrice du bureau de poste parisien. "C'est une cabine qui, à l'intérieur, à une vision à 360 degrés. Vous avez un siège et une tablette qui permet de déposer vos effets personnels, une barre de sécurité pour les personnes invalides notamment, et surtout, voilà, le client est satisfait", explique Fadela Semlali, responsable du bureau de poste de l’École militaire de Paris (7e). D'autant que 20 à 30% des achats sur Internet sont retournés par les clients. Ce sont donc autant de trajets entre domicile et bureau de poste qui seront dans l'absolu évité. Bon pour la planète, mais mauvais pour les commerçants qui craignent que ce nouveau service tue leur métier. Il existe dans le pays pour l’instant huit cabines d’essayage comme celles-ci. Si l’expérience fonctionne, La Poste prévoit d’en installer 80. TF1 | Reportage S. Pinatel, F. Agnès, B. Poizeuil