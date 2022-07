Achats en ligne : mon colis à la ferme

Pour récupérer leur nouvelle tondeuse commandée sur Internet, ce couple de retraités a choisi le point relais le plus proche. Surprise, les voilà arrivés au beau milieu d'une ferme laitière. Leur colis est bien là, chargé dans le coffre par Aurore Célard, l'agricultrice. Aurore et son mari ont décidé de rejoindre un réseau de relais colis il y a deux ans. Ils diversifient ainsi leurs activités, attirent de nouveaux clients et en profitent pour faire découvrir leur métier. L'idée est née dans le Nord du pays. Cédric Guyot et Guillaume Belissent, les fondateurs d'Agrikolis, sont partis de leur mauvaise expérience de livraison à domicile pour créer ce réseau de relais fermiers. Éric Tellier, agriculteur et membre du réseau Agrikolis, reçoit justement sa livraison hebdomadaire. Heureusement, il a déjà son tracteur et ses bâtiments, pas besoin d'investir donc. Pour lui, le calcul était vite fait. Les agriculteurs touchent environ cinq euros par colis. Leurs revenus dépendent donc des commandes. Éric Tellier, lui, gagne environ 500 euros de plus chaque mois. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Bertrand, M. Modicom