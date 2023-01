Achats en ligne : vos données peuvent vous coûter cher

Saviez-vous qu'un billet d'avion ou une course en taxi vous coûte plus ou moins cher en fonction de la marque de votre téléphone ou de votre ordinateur ? Que des sites internet s'échangent votre salaire, vos données de santé sans que vous en ayez conscience ? Et bien, vous pouvez dire stop. L'UFC-Que choisir propose une plateforme spéciale : respectemesdatas.fr. Vous pourrez y récupérer vos données personnelles, ce que vous laissez traîner sur Google, Facebook et bien d'autres, et qui peut vous coûter cher. "Si vous avez un téléphone avec une pomme, vos vacances vont potentiellement coûter plus cher", explique Raphaël Bartlomé. Votre téléphone vous localise 365 fois par jour. Et les conséquences sur votre consommation et sur votre pouvoir d'achat sont immenses. Alors, comment faire ? "On peut passer en mode navigation privée lorsque l'on ne souhaite pas partager des données", rapporte Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité. L'autre conseil est d'éviter de cliquer sur la mention "Accepter tout" lorsque vous arrivez sur un site internet. TF1 | Reportage D. de Araujo, I. Rachati, B. Rey