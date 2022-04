Achats groupés : l’union fait la force dans cette commune bretonne

A La Roche-Jaudy (Côtes-d'Armor), Chantal Le Bihan chauffe toute sa maison avec un poêle gourmand en granulés. Les prix ont flambé ces derniers mois. Alors cet hiver, elle a opté pour un achat groupé. Sa facture s'est allégée soudainement. "J'ai dû économiser 42 centimes par sac. Sur la palette complète, ça me fait 30 euros d'économisés", explique-t-elle. C'est la mairie qui regroupe les commandes de Chantal avec celles des autres habitants. Plus ils sont nombreux, plus les prix sont attractifs. Le maire centralise également les achats de bois ou encore les contrats de mutuelle. "On pense que par le biais des achats groupés, on augmente le pouvoir d'achat des concitoyens", lance Jean-Louis Even, maire de La Roche-Jaudy. L'opération est gagnante pour tout le monde, y compris pour les fournisseurs. C'est le cas d'un producteur de bois de chauffage qui livre la commune. L'initiative a déjà inspiré d'autres mairies. Dans la commune voisine, on envisage de mutualiser les factures d'énergie et de téléphonie. TF1 | Reportage P. Géli, A. Janssens