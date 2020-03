Acheminement de vingt malades du coronavirus par le premier TGV médicalisé

Ce jeudi, un TGV médicalisé a été mobilisé pour transporter vingt malades du coronavirus depuis la gare de Strasbourg vers les Pays de la Loire et Nantes. Pour chacun des patients, déjà en état grave, le passage dans la rame est une opération délicate. L'objectif est de soulager les urgences de l'hôpital de Mulhouse, encore totalement surchargées. Les hôpitaux d'accueil, eux, sont fin prêts avec les moyens techniques et le personnel médical nécessaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.