Acheter en fin de journée et payer moins cher

Quelle différence entre cette tarte achetée à 18h59 et l'autre achetée une minute plus tard ? Aucune, à part le prix. Dans cette boulangerie, tartes, pains, gâteaux,... quatre produits sur cinq sont à moitié prix une demi-heure avant la fermeture. Ludovic est un habitué. L'objectif pour l'entreprise est de lutter contre le gaspillage alimentaire et elle n'est pas un cas isolé. Dans des épiceries, certaines grandes surfaces, et même des aires d'autoroute, il est possible de payer son panier moins cher juste avant la fermeture. Sur ce marché de Strasbourg, l'image est trompeuse. Il y a une pluie battante, des commerçants qui plient bagage, mais lorsqu'on tend l'oreille, des promos sur les poissons de Frédéric. Ils sont à moitié prix. Des rabais occasionnels à la fermeture en fonction du stock, cette boucherie aussi en propose. Pour attirer les clients, c'est l'heure, mais aussi le jour de la semaine qui compte. Regardez bien votre montre quand vous faites vos courses car des réductions peuvent être proposées en début de matinée. TF1 | Reportage K. Yousfi, É. Vaudelet, J. Pasquier