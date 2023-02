Acheter une "passoire thermique" : un bon plan ?

Christophe Al Youssef, agent immobilier, est très sollicité. Il n'a jamais eu autant de biens à vendre, et la plupart sont des passoires thermiques : ces logements mal isolés et énergivores. Depuis l'interdiction de les louer, ses clients cherchent à s'en débarrasser. "Les propriétaires n'avaient que deux issues : faire les travaux pour continuer de louer ou mettre en vente", déclare-t-il. Ce lundi matin, une maison à Montargis (Loiret) retient notre attention. Problème d'isolation, simple vitrage, vieux radiateur et humidité,... elle est mise en vente à 148 000 euros. Bien qu'elle soit classée G au diagnostic de performance énergétique, elle est vendue en dessous du prix du marché. Même une fois les travaux réalisés, ce type d'investissement reste une bonne affaire. Des logements comme ceux-ci sont de plus en plus nombreux sur le marché. Ils représentaient 11% des biens mis en vente en 2020, contre 19% en 2022, et le phénomène risque de s'accentuer. Cela concerne particulièrement des logements construits avant les années 50, et il en reste encore beaucoup. TF1 | Reportage I. Rachati, E. Spertino, O. Levesque