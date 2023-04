Achetez local et vous serez récompensés !

Elle trône sur la place de Saint-Omer (Pas-de-Calais), une voiture électrique flambant neuve et elle est à gagner en ce moment. C'est la dernière idée des commerçants pour aider les clients. "Ça permet de ramener du monde dans le centre-ville de Saint-Omer", lance une passante. Pour participer à ce jeu-concours, il faut donc dépenser 30 euros chez un commerçant et remplir un bulletin en espérant d'être tiré au sort. Le jeu a commencé samedi dernier dont 1 100 commerces y participent dans deux agglomérations du secteur, et ils y voient déjà les effets. "On a eu pas mal de clients et ça a bien fonctionné" ; "Le fait d'avoir une vitrine qui est bien décorée, les gens, du coup, regardent les vitrines et se disent, tiens, il y a un salon de coiffure ici", affirment des commerçantes. L'association commerciale a trouvé des partenaires pour financer la voiture, ça ne coûte rien aux commerçants. Fidéliser les clients, c'est bien l'obsession de ces commerces de proximité partout dans le pays. À Valenciennes (Nord), par exemple, Christophe Tahier est artisan chocolatier. Il propose une carte de fidélité. Après dix achats, on gagne un paquet de 200 grammes de la spécialité maison. Même si on en compte beaucoup des cartes comme celle-là, en moyenne, on n'en a pas une dizaine chacun. Il n'empêche que pour les commerçants de proximité, le remède anti-crise, c'est bien la fidélité des clients. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire