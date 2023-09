"Acide" : quand le cinéma joue à se faire peur

Scène d'apocalypse, la population est menacée par l'arrivée de pluies acides. Guillaume Canet joue un père de famille en fuite. Nous sommes sur le tournage d'un film catastrophe français. Figurants, décorations, effets spéciaux, la production n'a pas lésiné sur les moyens. Jusque-là, ce genre de film catastrophe était la chasse gardée des Américains. Mais depuis quelques années, les Français croient en leur talent. Des aides publiques existent, les producteurs investissent. Pour ce film, douze millions d'euros ont été injectés, trois fois le budget moyen. C'est un message écologique servi par des effets spéciaux grand spectacle et des équipes de maquillage très créatives. Certains figurants ont accepté de passer des heures entre ces mains expertes pour ressortir avec des têtes et des corps de grands brûlés. Just Philippot, le réalisateur, s'est illustré il y a deux ans avec "La Nuée", un film d'horreur récompensé dans de nombreux festivals. La reconnaissance du savoir-faire français dans le film de genre est en marche. TF1 | Reportage S. de Vaissiere, E. Berra