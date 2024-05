Acomptes sur salaire : de plus en plus de demandes

Cette mère célibataire aura régulièrement besoin d'une partie de son salaire avant la fin du mois. Mais demander un acompte à son employeur reste tabou. Pour faire face aux imprévus et aux coups durs, cette autre dame en a également fait la demande à son patron il y a quelques années. L'ayant demandé le 10, elle l'avait encaissé le 15 : entre 100 et 200 euros par mois. Dans cette entreprise qui gère des chantiers de rénovation d'immeubles, les salariés peuvent demander depuis peu un ou plusieurs acomptes pour les jours de travail déjà effectués. Pas de montant minimum, le virement est instantané. Résultat : ils sont de plus en plus nombreux à le faire. Les entreprises ne peuvent pas refuser une demande d'acomptes. Mais ici, avant ce nouveau système, sur les 1 200 salariés, seule une vingtaine venait frapper à la porte du service de paie. Désormais, dix fois plus utilisent le service, et tout le monde y trouve son compte. Samia Merabet, une responsable paie et personnel d'une entreprise, constate que cet acompte favorise la concentration des employés sur leur travail en leur épargnant les tracas des fins de mois compliqués, en plus de fidéliser les collaborateurs. TF1 | Reportage P. Gallaccio, C. Jouanneau, G. Bertrand