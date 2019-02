Les actes antisémites en hausse de 74% en 2018

Les actes antichrétiens et antisémites ne cessent de se multiplier. Pour l'antisémitisme, ils ont augmenté de 74% en 2018. Le 11 février 2019 à Paris, des portraits de Simone Veil ont été barrés par des croix gammées. Les arbres plantés à la mémoire d'Ilan Halimi ont également été coupés. Une série inquiétante dont s'alarment les responsables politiques ainsi que le ministère de l'Intérieur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.