Acteur et chanteur : la double actualité de Gérard Lanvin

C'est une promenade que Gérard Lanvin aime s'offrir, les Puces de Saint-Ouen, plus spécifiquement le magasin de fripes américaines. C'est un vrai pro. Dans une vie antérieure, l'acteur a vendu les mêmes articles. "Demain matin, je refais le business, il n'y aucun problème. Moi, c'est pour ça que le cinéma, si ça marche ou pas, ne m'a jamais fait peur", lance l'acteur. Il nous emmène ensuite sur les lieux qui symbolisent ses vingt ans. Il n'y a plus d'étals sur ce trottoir, mais un paquet de souvenirs. Un jour, un client nommé "Coluche" est venu acheter une salopette. Après lui, tous les comédiens du Café de la Gare défilent. Ce sont des clients qui deviennent des amis, puis des collègues. Gérard Lanvin finit par monter sur scène. Les succès s'enchaînent. Comédie et film policier, l'acteur sort de l'anonymat. Cette célébrité a inspiré un film. Gérard Lanvin y joue son propre rôle. Un acteur opprimé avec un fan envahissant. Un homme bourru, mais bonne pâte. À 70 ans, l'acteur ne fonctionne qu'au coup de cœur. On le retrouve aujourd'hui sur scène aux côtés de son fils. C'est Manu Lanvin qui a demandé d'écrire avec lui un album. Des chansons sur les femmes battues, les Gilets jaunes, l'enfermement ... la parole engagée d'un acteur entier. TF1 | Reportage S. De Vaissière, B. Lachat