Activistes écolos, des blocages en série

Les activistes ont fait barrage de leurs corps. Pendant 40 minutes lundi soir, des militants bloquent le pont de Sèvres au-dessus de la Seine, un axe très fréquenté. Les automobilistes parlementent d'abord, puis très vite, ils tentent de les déloger. Le collectif exige du gouvernement un plan de rénovation thermique des bâtiments, des revendications bien éloignées de ce pont. Ils mettent en place des opérations coup-de-poing pour faire connaître leur combat par tous les moyens, quitte à diviser. Alors, que risquent ces activistes ? Nous avons posé la question à un avocat. "Le code de la route prévoit des sanctions assez lourdes. À savoir, deux ans d'emprisonnement, 4 500 euros d'amende et des peines complémentaires", rapporte maître Jean-Baptiste Iosca, avocat et spécialiste du droit routier. Mais qu'importe, le collectif multiplie ses actions. Lundi sur le toit du Panthéon, un militant met le drapeau en berne et s'y accroche. Vendredi déjà, un autre monte sur la scène de l'Opéra Bastille en pleine représentation. Quelques heures plus tôt, c'est une portion de l'autoroute A6 qui avait été coupée. TF1 | Reportage F. De Juvigny, E. Fourny