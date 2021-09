Activités extra-scolaires : des inscriptions contrariées par le pass sanitaire ?

Au Chambon-sur-Lignon, les associations vont faire rythmer les mercredis après-midi. VTT, golf, football ou encore tir à l'arc, ce n'est pas facile de choisir entre toutes les activités extra-scolaires. Escalade ou gym, le cœur de Manon balance. Dans ce village de la Haute-Loire, c'est la rentrée des associations. Une journée pour tout essayer : du club de combat celte au tennis, sans oublier la pêche à la mouche. Le petit Nico, lui, n'a pas hésité à choisir le football. "Je pense que déjà, c'est un défouloir. Ça permet de découvrir d'autres enfants" ; "On va espérer que cette année, ça se déroulera mieux que l'an dernier avec la situation sanitaire", confient quelques parents. Toutefois, des clubs redoutent une baisse de licenciés à cause du pass sanitaire bientôt exigé dès douze ans. "Il faut être réaliste", explique Laurent Poyet, président du club du Haut-Lignon Football. Des associations qui ont déjà beaucoup souffert de la crise et espèrent accueillir les enfants toute l'année dans les meilleures conditions.