Activités extra-scolaires : le certificat médical, toujours obligatoire pour les enfants ?

C'est de saison. Chaque année, les enfants défilent dans les cabinets médicaux avec de joyeux symptômes. Poids, taille, croissance, et même contrôle de la vue, le médecin procède à un bilan complet. En pleine forme, cette jeune sportive passe tous les tests haut la main. Elle a droit à son précieux sésame : le certificat médical. "On tient vraiment à ce que le docteur voit notre enfant au moins une fois par an. Ça permet de faire une petite visite", explique sa maman. Ce traditionnel rendez-vous chez le médecin est immanquable pour beaucoup de familles. Pourtant cette année, la loi a changée. Les visites médicales ne sont plus systématiques. Elles sont remplacées par un formulaire disponible sur Internet. Si vous cochez non à toutes les cases de cette fiche, vous n'avez pas d'obligation d'aller voir votre médecin traitant. Vous pouvez reprendre le sport. À l'exception de la compétition et de certains sports extrêmes qui demandent toujours une visite médicale.