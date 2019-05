Actu et vous : de quoi parlent les Dijonnais ?

Chaque jeudi, nos journalistes partent à la rencontre des Français pour parler de l'actualité. Cette semaine, direction Dijon, en Bourgogne. Au menu des conversations des Dijonnais : les élections européennes, la manifestation des gilets jaunes, le transfert d'Antoine Griezmann au FC Barcelone et le beau temps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/05/2019 présenté par Jacques Legros. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.