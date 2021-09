Adieu à Belmondo : les confidences de son ami Jeff Domenech

Jeff Domenech, un grand ami de Jean-Paul Belmondo, a notamment réalisé plusieurs documentaires sur l'acteur. Mais il l'a aussi accompagné jusqu'au bout. Aujourd'hui, il salue la mémoire de cet immense artiste et pense surtout à sa famille. "Jean-Paul, c'était un papa, c'était un grand-père, c'était un frère… Alain, Murielle, Paul, Stella, Florence et les petits enfants de Jean-Paul, c'est à eux que je pense aujourd'hui parce que même si on a tous beaucoup de peine, eux, ils ont perdu un membre de leur famille", confie-t-il. Concernant l'hommage qui lui serait donné, Jeff Domenech affirme que : "Jean-Paul, le seul hommage qu'il aimait c'était celui du public. Il était contre les honneurs, il était contre les prix. C'était quelqu'un de simple. Si c'est quelque chose de public où les gens peuvent être là, je pense que ça lui aurait fait plaisir. Mais c'était quelqu'un de noble et de simple, il n'aurait jamais exigé quoi que ce soit".