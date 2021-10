Adieu à Bernard Tapie : les anciens élèves des écoles qu’il avait créées se souviennent

À 55 ans, Valérie Marand n’a strictement rien oublié. À l’époque, elle avait 24 ans et rêvait de faire carrière dans la vente. Alors en 1990, elle a intégré une promotion de 40 élèves, basée au sein même de l’hôtel de ville d’Ambert (Puy-de-Dôme). En moins de quatre mois, la formation pour devenir commercial devait leur inculquer les méthodes chères à l’homme d’affaires. En 1992, pour fêter le 1 000e élève inscrit, Bernard Tapie les invitait voir un match au Vélodrome pour une rencontre marquante. À Pont-du-Château, Joël Guyenot, lui aussi, a des souvenirs intacts. Directeur régional dans le secteur médical, cette formation a changé sa vie. "C’était l’homme d’affaires qui était parti de rien et qui avait tout réussi. On voulait être le futur Bernard Tapie", témoigne-t-il. Destinée essentiellement à des personnes sans emploi, la formation prônait la réussite décomplexée. D’ailleurs, dans leur promotion, neuf élèves sur dix ont immédiatement trouvé du travail dans la vente à l’issue de celle-ci.