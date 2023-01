Admirer le lever de soleil, c'est bon pour la santé !

Derrière ces collines, les premières lueurs du soleil se dévoilent à peine et offrent un spectacle à couper le souffle à quelques privilégiés, comme ces deux sportifs matinaux. "Quand vous avez le soleil qui se lève sur une ville aussi agitée socialement, je pense que c’est un vrai message d’espoir pour les Marseillais", affirme l’un d’eux. Contempler le lever du soleil, cette ancienne Parisienne en a fait son habitude. "Ça me détend avant de commencer ma journée", explique-t-elle. Ce rituel pour commencer sa journée, sœur Alice ne s’en lasse pas depuis plus de 20 ans. "C’est le plus beau panorama d’Europe. On en profite tout le temps", lance-t-elle. Cela fait vivre. Et même la science le dit. D’après une étude britannique, admirer les levers ou couchers du soleil suscite l’émerveillement et améliore notre bien-être. Ce n’est pas Yohan Laurito, météorologue et photographe, qui vous dira le contraire. Il nous confie : "Les ambiances sont toujours très spéciales et très uniques. Moi, ça me passionne énormément". Tout comme le crépuscule, d’autres phénomènes naturels, comme les arcs-en-ciel ou les orages, seraient source de bonheur. À consommer donc sans modération. TF1 | Reportage E. Binet, E. Bonnot