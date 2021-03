Adolescente noyée à Argenteuil : un lycée sous le choc

Ce mercredi matin, les élèves de la même école qu'Alisha disent avoir le plus grand mal à réaliser ce qui s'est produit. Les amis de la jeune lycéenne, très affectés, se rappellent de leur camarade. "Elle était super gentille, à l'écoute et juste géniale", décrit l'une d'entre eux. "Pendant quatre heures, je n'ai pas travaillé au lycée. J'ai tout lâché chez moi. Je ne pouvais pas regarder tout ça parce que c'était ma copine !", confie une autre. Un élève confirme cependant que depuis plusieurs semaines, Alisha était la cible de plusieurs attaques répétées. L'établissement qui était au courant avait programmé un conseil de discipline visant les deux agresseurs présumés. La mère de Théo, l'un des agresseurs présumés, se dit anéantie. C'est elle qui a alerté la police, découvrant des traces de sang sur les lieux du drame. "J'étais entre deux feux. Est-ce que je dois dénoncer mon fils ou aider la famille de cette petite ? J'ai choisi d'aider la petite", a-t-elle confié. Théo et sa petite amie de quinze ans sont toujours entendus à l'heure actuelle par les enquêteurs.