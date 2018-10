Adolescents accros au smartphone : est-ce dangereux ?

C'est un phénomène qui agace bon nombre de parents. Il est désormais impensable pour neuf adolescents sur dix de se passer de leur téléphone portable. Celui-ci est pour eux, devenu un outil social et un jardin secret. Faut-il s'en inquiéter ? Comment les parents doivent-ils réagir ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.