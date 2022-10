Adoption d'animaux, il faut désormais montrer patte blanche

Plus question aujourd'hui de repartir immédiatement de l'animalerie avec un des attendrissants petits lapins ou autres animaux de compagnie. Désormais, les clients doivent respecter un délai de réflexion de sept jours imposé par un certificat d'engagement, à soigner obligatoirement. Une fois qu'ils se sont décidés, la procédure peut être enclenchée. Pour le moment, le certificat concerne les animaux de compagnie : lapins, chiens et chats. Une bonne nouvelle pour ceux qui en possèdent déjà et que notre équipe a croisés ce mardi matin. Ce certificat est aussi obligatoire pour les dons entre particuliers. Il informe notamment sur la taille de l'animal à l'âge adulte et sur ses besoins physiologiques. Du côté de la SPA de Montpellier (Hérault), ils espèrent que ce règlement réduira le nombre d'abandons qui connaît, depuis 2021, une hausse inquiétante. Si ce règlement est déjà une bonne avancée, la directrice du refuge est encore allée plus loin. Elle a mis noir sur blanc les peines encourues pour ceux qui abandonnent leur animal. Un rappel nécessaire selon elle, car chaque année, quelque 100 000 bêtes sont abandonnées dans l'Hexagone. TF1 | Reportage M. Perrot, E. Alonso