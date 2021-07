Ados exemptés de pass sanitaire cet été : le soulagement des parents

Ce mercredi matin au marché de Sanary-sur-Mer (Var), il y avait des parents un peu plus décontractés que mardi. Le pass sanitaire obligatoire a été repoussé au 31 août pour les adolescents de douze à dix-sept ans. Les vacances peuvent donc continuer. "Ça va être plus facile à organiser. On a moins de contraintes" ; "Pourquoi ils n'ont pas pensé à ça depuis le départ", lancent des parents. Pour leur part, les restaurateurs ont aussi un peu de répits. Le pass sanitaire dédié pour les salariés des lieux accueillant du public est décalé au 31 août. Ce mercredi matin, Véronique Brion, propriétaire de la crêperie "Le Molotov" peut souffler. "En pleine saison, ça nous arrange", explique-t-elle. Par ailleurs, le pass sanitaire sera délivré sept jours après la deuxième dose, au lieu de quatorze. Le long de la plage, les promeneurs sont partagés. "C'est tant mieux je pense" ; "Je ne vois pas vraiment comment l'immunité pourrait marcher au bout d'une semaine", disent certains d'entre eux. En tout cas, les vacances s'annoncent plus légères, du moins pour l'instant.